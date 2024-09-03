Командир «Бригады Катукова» оценил орловские укрытия

По его словам, пока их основное назначение — создание «условий мнения о спокойствии и безопасности населения».

Об этом Денис Орлов заявил в интервью порталу «Орловские новости».

Как считает командир «катуковцев», на данном этапе развития событий в обустройстве таких укрытий на Орловщине нет насущной необходимости. Это, скорее, перестраховка.

Также Орлов отметил, что подобное укрытие не спасёт от попадания «155-миллиметрового снаряда», а также «прямого беспилотника самолетного типа реактивного». Однако, по его словам, в этом нет большой проблемы.

«Беспилотник не летит на вот это укрытие. Он летит или на объект промышленности, или энергетики, или жилые дома. Во время обстрелов вот эти укрытия преднамеренно обеспечивают безопасность прежде всего от осколков», – пояснил Орлов.

Также командир «Бригады» указал на недостаточное количество укрытий. «Здесь действительно массовость нужна, но это вопрос бюджета. Потому что на всё нужны деньги, а денег нет», – признал Орлов.

ИА «Орелград»