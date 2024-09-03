Командир «Бригады Катукова» оценил орловские укрытия

3.9.2024 | 15:31 Важное, Новости, СВО

По его словам, пока их основное назначение — создание «условий мнения о спокойствии и безопасности населения».

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом Денис Орлов заявил в интервью порталу «Орловские новости».

Как считает командир «катуковцев», на данном этапе развития событий в обустройстве таких укрытий на Орловщине нет насущной необходимости. Это, скорее, перестраховка.

Также Орлов отметил, что подобное укрытие не спасёт от попадания «155-миллиметрового снаряда», а также «прямого беспилотника самолетного типа реактивного». Однако, по его словам, в этом нет большой проблемы.

«Беспилотник не летит на вот это укрытие. Он летит или на объект промышленности, или энергетики, или жилые дома. Во время обстрелов вот эти укрытия преднамеренно обеспечивают безопасность прежде всего от осколков», – пояснил Орлов.

Также командир «Бригады» указал на недостаточное количество укрытий. «Здесь действительно массовость нужна, но это вопрос бюджета. Потому что на всё нужны деньги, а денег нет», – признал Орлов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования