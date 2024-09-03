Орловцы помогли новому госпиталю на Донбассе

3.9.2024 | 14:50 Новости, СВО

О помощи попросила военный медик из Орловской области с позывным «Базука».

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

На самом деле женщину зовут Елена. В конце минувшего месяца женщина прибыла в Орёл и поделилась важной информацией. Она рассказала, что новому госпиталю на 1000 мест, который строится на Донбассе, требуется гуманитарная помощь.

Её с готовностью оказали волонтёры в лице депутатов Орловского областного Совета, представителей бизнеса, «Общероссийского народного фронта», а также местных отделений партии «Единая Россия».

Было собрано всё необходимое — стройматериалы, инструменты, оборудование, медикаменты, средства гигиены и продукты питания, а также питьевая вода. Всё это отправят на «Камазе» в зону СВО в самое ближайшее время.

«Там, «за ленточкой», сейчас непросто — много раненых и заболевших бойцов, и новый госпиталь нам всем очень нужен. Я знала, что земляки мне помогут, но не ожидала, что помощь будет оказана так быстро и в таком объёме», – поделилась Елена.

ИА «Орелград»


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