Орловского зека будут судить за нацистскую символику

Дело передано в суд.

Им занимался Следственный комитет.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, обвиняемый — 37-летний мужчина. Он отбывал наказание за другое преступление во Мценске в колонии-поселении.

На теле у мужчины имелась татуировка с нацистской символикой. Сначала его подвергли административному наказанию. Однако он ничего не сделал с незаконной «татушкой» и продолжал публично демонстрировать её окружающим. Так продолжалось с июля 2023-го по апрель 2024-го.

В итоге возбудили уже уголовное дело по соответствующей статье (282.4 УК РФ). К настоящему моменту расследование завершено. В ближайшее время его рассмотрит суд.

ИА «Орелград»