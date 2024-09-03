Кошмар: орловчанка показала массовый мор рыбы в Оке

По словам автора ролика, весь берег в трупах.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором автор показывает мёртвую рыбу, лежащую вдоль всего берега.

«Вот так. Вот что сделали с рекой. Это вся река, весь берег. Везде в рыбе. Мальков нет вообще. Здоровые, громадные валяются и маленькие. Кошмар, жуть вообще».

Автор ролика предполагает, что причиной гибели рыбы могли стать какие-то выбросы. В комментариях к видео в группе «Мценск» упоминается, что подобная ситуация была зафиксирована на Оке ниже Отрады. Также сообщалось, что аналогичная проблема возникла у Карандаково.

Стоит отметить, что этим летом в различных регионах России поступала информация о гибели рыбы. Одной из возможных причин этого явления может быть жара. Обильное цветение водной растительности приводит к снижению концентрации растворённого в воде кислорода. Кроме того, развиваются сине-зелёные водоросли, которые выделяют токсин для подавления конкурентов. Этот токсин представляет опасность и для рыбы. Также наблюдается снижение общего уровня рек и водоёмов из-за отсутствия осадков.

ИА “Орелград”