В Орле не открылся бассейн стадиона имени Ленина

Обычно он возобновлял работу с началом учебного года.

Однако на этот раз успеть к 1 сентября не вышло. Виной тому стал ремонт. Такое объявление администрация стадиона опубликовала в официальных соцсетях учреждения.

Как пояснили ответственные лица, ремонт всё ещё продолжается.

«Мы активно работаем над обновлением, чтобы предложить вам лучшие условия для тренировок и отдыха! Следите за свежими новостями – обновлённая информация появится уже в начале сентября», – написали представители администрации стадиона.

Также авторы поста уточнили, что пока не началась и продажа абонементов в бассейн. Когда стадион возобновит предоставление услуги, об этом объявят в соцсетях.

Напомним, осенью минувшего года в Орле задержали мужчину, которого заподозрили в приставаниях к несовершеннолетнему. Преступление произошло как раз в душевой бассейна стадиона имени Ленина.

ИА «Орелград»