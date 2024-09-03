В Орле не открылся бассейн стадиона имени Ленина

3.9.2024 | 10:31 Новости, Спорт

Обычно он возобновлял работу с началом учебного года.

Бассейн стадиона имени Ленина. Фото: vk.com/public215552109

Однако на этот раз успеть к 1 сентября не вышло. Виной тому стал ремонт. Такое объявление администрация стадиона опубликовала в официальных соцсетях учреждения.

Как пояснили ответственные лица, ремонт всё ещё продолжается.

«Мы активно работаем над обновлением, чтобы предложить вам лучшие условия для тренировок и отдыха! Следите за свежими новостями – обновлённая информация появится уже в начале сентября», – написали представители администрации стадиона.

Также авторы поста уточнили, что пока не началась и продажа абонементов в бассейн. Когда стадион возобновит предоставление услуги, об этом объявят в соцсетях.

Напомним, осенью минувшего года в Орле задержали мужчину, которого заподозрили в приставаниях к несовершеннолетнему. Преступление произошло как раз в душевой бассейна стадиона имени Ленина.

ИА «Орелград»


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