В Ливнах решили увеличить бюджет

Проект внесения поправок одобрили местные депутаты.

Администрация города Ливны вышла в горсовет народных депутатов с очередным проектом внесения изменения в бюджет на 2024 год. Проект документа также был направлен для анализа в Контрольно-счетную палату, которая выдала на него положительное заключение. Изменения в основные параметры бюджета города на 2024 год утвердили депутаты Ливенского горсовета на прошедшем заседании: доходы увеличены на 32,308 миллиона рублей и составят 1,654 миллиона рублей по итогам всего года. Расходы бюджета также увеличены на 32,308 миллиона рублей и составят 1,709 миллиарда рублей.

Таким образом, дефицит бюджета не меняется, ожидается, что по итогам года он составит 54,955 миллиона рублей. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дефицит не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В данном случае предусмотренный проектом решения дефицит бюджета города не противоречит нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Ливен по состоянию на 1 января 2025 года по долговым обязательствам города также остался без изменений – 120 миллионов рублей. Из пояснительной записки к проекту решения следует, что увеличить бюджет удалось за счет дополнительных поступлений от налоговых платежей и дополнительных безвозмездных поступлений из бюджета Орловской области.

Так, налоги принесли в местную казну дополнительно 10,787 миллиона рублей, дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты – 20,032 миллиона рублей. За счет прочих безвозмездных поступлений казна пополнилась еще на 1,489 миллиона рублей. Что касается внесения изменений в расходную часть, то здесь, к примеру, планируются бюджетные ассигнования на предоставление дополнительной меры социальной поддержки местным жителям, оказавшим содействие в заключении гражданами РФ контрактов о прохождении военной службы.

ИА «Орелград»