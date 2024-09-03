Котельную Орелтеплосервиса выставили на торги из-за долгов

3.9.2024 | 6:38 ЖКХ, Новости, Экономика

Объект находится на улице Медведева, в районе дома № 93а.

Фото: ИА «Орелград»

Основанием для реализации имущества должника стало постановление пристава ФССП России. В лот входит котельная с газовым оборудованием, четыре котла, газодымовая труба. Кадастровый номер объекта – 57:25:0030708:53.

Начальная цена – 2 196 500 рублей, указано в ГИС «Торги». Шаг аукциона – 1%. Заявки принимают до конца сентября. Аукцион запланирован на 2 октября. С победителем торгов договор купли-продажи подписывается после оплаты полной стоимости имущества. В постановлении на реализацию указано, что имущество продается с целью погашения задолженности по налогам, которая превышает 1,19 млн рублей.

По данным kartoteka.ru, АО «Орелтеплосервис»  зарегистрировано в 2009 году. Руководитель –  Александр Байдак. Учредитель – управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла. 2023 год расходы компании превысили доходы на 5 млн рублей. На Портале Орловской области указано, что АО «Орелтеплосервис» поставляет тепло и горячую воду, вырабатываемую десятком котельных.

В 2020 году КСП Орла заявила, что АО «Орелтеплосервис» является лишним посредником в теплоснабжении нескольких детских учреждений областного центра. По мнению аудиторов, цены значительно выше среднего тарифа на теплоснабжение других муниципальных учреждений образования.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования