В Орле распродают имущество Техэнергострой

3.9.2024 | 7:08 Новости, Экономика

Здание и земельный участок находятся на улице Гуртьева.

Имущество выставлено на продажу в конце августа двумя лотами. Первый – административное здание (кадастровый номер 57:25:0010404:142) площадью 374,1 кв. м.  Начальная цена – 7 885 600 рублей, указано в ГИС «Торги». Второй лот – земельный участок для размещения производственных зданий промышленности (кадастровый номер 57:25:0010404:76) площадью 492 кв. м. Начальная цена – 2 499 300 рублей. Взыскатель в обоих случаях УФНС по Орловской области.

Заявки от желающих приобрести имущество ожидают до 30 сентября. Торги запланированы на 2 октября.

ООО “Техэнергострой”  до 2018 года выполняло контракты на ремонт дорог в Орловской области, восстанавливал благоустройство и ремонтировал плотину в селе Становой Колодезь. Контракты и документы по исполнению опубликованы в ГИС «Закупки».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования