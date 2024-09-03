На лечение орловцев в других регионах потратили 277 миллионов рублей

О тратах отчитался Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области представил в Орловский областной Совет народных депутатов отчет об исполнении своего бюджета за первое полугодие 2024 года. Из него следует, что 73,018 миллиона рублей было заплачено за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, но пролеченных на Орловщине.

Оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, составила 277,879 миллиона рублей. При этом стоит сказать, что орловский ТФОМС за первую половину 2024 года получил 62,505 миллиона рублей из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других регионов. Произошло это в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории того региона, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования.

В целом расходы бюджета Фонда за первое полугодие 2024 года составили 5,956 миллиарда рублей, или 44,9 процента к плану года. Расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 5,92 миллиарда рублей, что составляет 45,1 процента от плана года и 99,4 процента от общей суммы расходов Фонда. Кстати, затраты на выполнение функций аппарата Фонда составили 32,816 миллиона рублей, или всего 0,5 процента от общей суммы расходов.

Затраты на исполнение мероприятий, реализуемых органом исполнительной власти Орловской области и финансируемых за счет средств нормированного страхового запаса Фонда, составили 3,321 миллиона рублей; на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, – 1,996 миллиона рублей; на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 1,325 миллиона рублей.

ИА «Орелград»