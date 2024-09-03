В Орловской области установили 158 карантинных зон

Зоны установлены по восьми видам карантинных объектов.

В Орловской области в настоящее время насчитывается 158 карантинных фитосанитарных зон (КФЗ) по восьми карантинным объектам на общей площади 181 тысячи га. Такие данные приводит Территориальное управление Россельхознадзора. Только в текущем году в результате мониторинга в регионе было установлено 58 новых карантинных фитосанитарных зон по таким опасным растениям-вредителям, как повилика и амброзия. Общая площадь новых зон составила 58,2 тысячи га. Кроме того, было подтверждено наличие карантинных объектов в ранее установленных зонах.

«В целях своевременного выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения и распространения Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с начала июня по 29 августа проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния подведомственных регионов на общей площади 1278 тысячи га, что составляет 91 процент от запланированной к обследованию площади, – пояснили в ведомстве. – В частности, на территории Орловской области обследовано 500,8 тысячи га, в Курской области – 777,2 тысячи га. По сравнению с прошлым годом охваченная мониторингом площадь увеличилась на 20 процентов».

Обследования проводятся не только визуальным методом, удобным для выявления растений-вредителей. Также широко используются феромонные ловушки, которые устанавливают для отлова насекомых-вредителей. В этом году на территории двух регионов было применено 4020 таких ловушек на общей площади более 90 тысяч га. В то же время наибольшее количество карантинных фитосанитарных зон установлено по сорным растениям. Так, в Орловской области площадь зон по повилике, амброзии полыннолистной и амброзии трехраздельной составляет 89,8 тысячи га.

«Хозяйствующие субъекты всех форм собственности обязаны самостоятельно проводить обследования подкарантинных объектов (земельные участки, здания, строения, места складирования, оборудование, транспортные средства) на выявление карантинных объектов, – акцентирует ведомство. – При обнаружении карантинных объектов или признаков, указывающих на их наличие, необходимо незамедлительно известить об этом ТУ Россельхознадзора. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта осуществляются за счет средств граждан и юрлиц, которые имеют в собственности, во владении, пользовании, аренде подкарантинные объекты».

ИА «Орелград»