Областные власти поддержат детские спортивные центры

Региональное правительство получит новые полномочия.

Проект внесения изменений в статью 7 Закона «О физической культуре и спорте в Орловской области» в первом чтении рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Он был разработан для наделения правительства региона новыми полномочиями. Поправки позволят правительству внедрять на уровне региона то, что предусмотрено Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В частности, законопроектом предлагается предоставить правительству Орловской области полномочие «по принятию решения о реализации права на оказание содействия центрам раннего физического развития детей». Кроме того, корректируются и другие полномочия в указанной сфере. Так, правительство имеет право принимать участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди обучающихся, в том числе в рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг.

Данная норма распространяется и на международные физкультурные мероприятия для студентов, проводимые на территории Орловской области. Еще одно полномочие позволяет правительству региона предоставлять физкультурно-спортивным организациям финансовую и иную поддержку за счет ассигнований областного бюджета и создавать центры спортивной подготовки Орловской области.

Кроме того, правительство имеет право на оказание содействия организаторам любительских спортивных соревнований. В данном случае речь идет о передаче в безвозмездное пользование или аренду на льготных условиях помещений, зданий, объектов спорта и прочих спортивных сооружений, являющихся собственностью Орловской области. Именно их правительство вправе разрешать использовать для организации и проведения любительских спортивных соревнований. Содействие центрам раннего физического развития детей дополнит перечисленный список.

ИА «Орелград»