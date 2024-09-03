На Орловщине школьникам дали новую льготу

Учащиеся из многодетных семей получили право на бесплатный проезд.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Новая мера социальной поддержки уже вступила в силу.

Поддержка предоставляется всем мальчикам и девочкам из многодетных семей, которые проживают и обучаются в общеобразовательных учреждениях на территории Орловской области. Право на бесплатный проезд распространяется на городской наземный электрический транспорт, а также городской и пригородный автомобильный транспорт (кроме такси).

Чтобы оформить льготу, представитель ребёнка должен обратиться в МФЦ. Здесь несовершеннолетнего сфотографируют. Затем будет оформлена транспортная карта на его имя.

При обращении необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

удостоверение многодетной семьи;

справку из общеобразовательной организации;

свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

карту жителя Орловской области либо иную банковскую карту национальной платежной системы «Мир»;

СНИЛС.

ИА «Орелград»