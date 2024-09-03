На Орловщине школьникам дали новую льготу

3.9.2024 | 11:00 Новости, Транспорт

Учащиеся из многодетных семей получили право на бесплатный проезд.

Фото: vk.com/ttp_orel

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Новая мера социальной поддержки уже вступила в силу.

Поддержка предоставляется всем мальчикам и девочкам из многодетных семей, которые проживают и обучаются в общеобразовательных учреждениях на территории Орловской области. Право на бесплатный проезд распространяется на городской наземный электрический транспорт, а также городской и пригородный автомобильный транспорт (кроме такси).

Чтобы оформить льготу, представитель ребёнка должен обратиться в МФЦ. Здесь несовершеннолетнего сфотографируют. Затем будет оформлена транспортная карта на его имя.

При обращении необходимо иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверение многодетной семьи;
  • справку из общеобразовательной организации;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
  • карту жителя Орловской области либо иную банковскую карту национальной платежной системы «Мир»;
  • СНИЛС.

ИА «Орелград»


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