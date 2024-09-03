На Орловщине школьникам дали новую льготу

Учащиеся из многодетных семей получили право на бесплатный проезд.
Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Новая мера социальной поддержки уже вступила в силу.
Поддержка предоставляется всем мальчикам и девочкам из многодетных семей, которые проживают и обучаются в общеобразовательных учреждениях на территории Орловской области. Право на бесплатный проезд распространяется на городской наземный электрический транспорт, а также городской и пригородный автомобильный транспорт (кроме такси).
Чтобы оформить льготу, представитель ребёнка должен обратиться в МФЦ. Здесь несовершеннолетнего сфотографируют. Затем будет оформлена транспортная карта на его имя.
При обращении необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной семьи;
- справку из общеобразовательной организации;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- карту жителя Орловской области либо иную банковскую карту национальной платежной системы «Мир»;
- СНИЛС.
ИА «Орелград»