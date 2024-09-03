Орловскому губернатору добавили полномочий

Глава региона займется образованием чиновников.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения поправок в закон «О статусе губернатора Орловской области». Им было предложено расширить полномочия главы региона, а именно дополнить список полномочием по решению вопросов организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Орловской области, государственных гражданских служащих Орловской области и работников государственных учреждений Орловской области. Словом, главным куратором обучения чиновников теперь будет губернатор. Раньше основным куратором и организатором была администрация губернатора.

Рассмотрели парламентарии и проект о внесении изменений в закон «О правительстве Орловской области». В данном случае решение о поправках было принято на основании мониторинга указанного закона, проведенного профильными комитетами Орловского областного Совета народных депутатов, а также государственно-правовым управлением аппарата регионального парламента. Авторы законопроекта предложили внести некоторые корректировки для уточнения отдельных полномочий правительства Орловской области.

В частности, предполагается скорректировать полномочия руководителей региона в следующих сферах: обеспечения законности, правопорядка и безопасности, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; экономики и финансов; охраны здоровья; транспорта, энергетики, дорожного и коммунального хозяйства, жилищных отношений; торговой деятельности, организации розничных рынков, защиты прав потребителей; управления собственностью Орловской области; труда и занятости населения; ветеринарии и обращения с животными. «В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – отмечено в пояснительной записке.

ИА «Орелград»