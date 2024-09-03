Орловцы проконтролировали выборы в Милли Меджлис

Два наблюдателя от Орловской области поработали в Азербайджане.

В Азербайджане завершились внеочередные выборы Милли Меджлиса – Национального собрания. На них работало более 112 тысяч местных и около 600 международных наблюдателей, в том числе и из России. Среди тех, кто представлял нашу страну, оказались и два наблюдателя из Орловской области.

«В составе миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Милли Меджлис Республики Азербайджан принимали участие председатель облизбиркома Лилия Пиняева и председатель ТИК Северного района города Орла Наталия Зарубина», – сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

«Выборы организованы на высоком уровне. Избирательный процесс проходит с соблюдением внутреннего законодательства и международных норм, – отметил, комментируя происходящее, глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов. К слову, представители Орловской области уже не впервые участвуют в качестве наблюдателей в выборах за пределами России.

Что касается Азербайджана, то на выборах разыгрывалось 125 мандатов на места в парламенте, боролись за них 990 кандидатов, в том числе представители 20 политических партий. Всего было открыто около 6,5 тысячи избирательных участков, в том числе 54 участка на так называемых новых территориях. Принять участие в выборах могли 6,42 миллиона избирателей.

Пока озвучены только предварительные итоги. Согласно им, победу одержала правящая партия действующего азербайджанского президента Ильхама Алиева «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), получившая 68 из 125 мест в парламенте. Впрочем, окончательные итоги будут оглашены только через 20 дней. Наблюдатели оценили голосование как демократическое и соответствующее законодательству республики.

ИА «Орелград»