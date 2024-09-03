На орловских дорогах погибли 34 человека

Только за июль дорожно-транспортные происшествия унесли четыре жизни.

В Орловской области за семь месяцев 2024 года было зарегистрировано 340 учетных дорожно-транспортных происшествий, что на 2,9 процента меньше, чем было годом ранее. В результате указанных ДТП в этом году 34 человека погибли и 439 получили ранения различной степени тяжести. Только в июле количество погибших возросла на четыре человека. Но еще больше возросло число пострадавших. В июле ранения различной степени тяжести почили 79 участников дорожных инцидентов.

В целом за семь месяцев текущего года на автотрассах федерального значения произошло 87 дорожно-транспортных происшествий, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 121. Непосредственно за июль количество первых возросло на 9 ДТП, вторых – на 21 ДТП. При этом в Управлении МВД отмечают, что в регионе во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, владельцами автодорог и предприятиями дорожного комплекса «реализуются комплексные меры, направленные на снижение аварийности на дорогах».

По вине нетрезвых водителей в этом году совершено 40 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 809 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде возбуждено 90 уголовных дел. Только за июль было выявлено 123 факта пьяной езды и заведено 18 уголовных дел на тех водителей, кто попался на таком правонарушении повторно.

«Всего сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, в отчетном периоде выявлено 421 306 административных нарушений в области безопасности дорожного движения, – сообщает Управление МВД. – Вынесено 412,2 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 329,7 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 202,2 миллиона рублей».

ИА «Орелград»