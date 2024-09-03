В Орловской области растет число прибыльных предприятий

По сравнению с началом года количество таких компаний выросло на 6 процентов.

Орелстат сообщил оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-июне 2024 года. Сальдо регионального бизнеса в первом полугодии оказалось положительным. Показатель «прибыль минус убыток» в действующих ценах сложился в сумме 15,781 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 202 предприятия получили прибыль в размере 19,393 миллиарда рублей, а 75 предприятий имели убыток на сумму 3,611 миллиарда рублей. Напомним, в данной статистике не учитывается малый бизнес, финансовые организации и государственные и муниципальные учреждения.

Доля прибыльных компаний в регионе стабильно растет. Так, в январе-феврале 2024 года она составляла 66,9 процента, а по итогам января-июня достигла отметки в 72,9 процента. Таким образом, в настоящий момент доля убыточных предприятий в регионе оценивается в 27,1 процента. Постепенно увеличивается и размер сальдо, то есть разрыв между совокупной прибылью и убытком. Первая увеличилась с 5,742 миллиардов рублей по итогам января-февраля 2024 года до 19,393 миллиарда по итогам первого полугодия. Убыток по итогам февраля был зафиксирован в размере 1,922 миллиарда рублей, по итогам июня – в размере 3,611 миллиарда рублей.

«Кредиторская задолженность на конец июня 2024 года составила 104,706 миллиарда рублей, из нее просроченная – 2,888 миллиарда рублей, или 2,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2023 года – 3,1 процента, на конец мая 2024 года – 2,3 процента), – информирует Орелстат. – Дебиторская задолженность на конец июня 2024 года составила 103,287 миллиарда рублей, из нее просроченная – 1,652 миллиарда рублей, или 1,6 процента от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2023 года – 1,8 процента, на конец мая 2024 года – 1,6 процента).

ИА «Орелград»