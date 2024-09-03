Закупки продуктов питания для мценских детсадов вызвали вопросы

Мценская КСП проверила, как кормят дошколят.

Мценская Контрольно-счетная палата провела анализ использования бюджетных средств, выделенных детским садам райцентра на питание воспитанников. Финансирование обеспечивается в рамках программы «Развитие муниципальной системы образования города Мценска». Проверка охватила 12 детских садов и городское управление образования. Бюджетные ассигнования на приобретение продуктов питания в проверяемом периоде составили 26,956 миллиона рублей.

КСП установила, что в 2023 году для закупки продуктов питания детсады Мценска сообща заключили 705 контрактов на сумму 24,526 миллиона рублей. Поставщиков было всего девять, в то числе три индивидуальных предпринимателя. Один из них стал рекордсменом, так как с ним детсады заключили 211 контрактов на сумму 11,91 миллиона рублей. В своем отчете КСП отмечает, что все закупки продуктов питания были произведены неконкурентным способом.

Контракты заключались с единственным поставщиком, при этом заказчик, видимо, следил за тем, чтобы сумма каждой закупки не превышала 600 тысяч рублей. По подсчетам КСП, подобным способом, например, было заключено 244 контракта на сумму 10,051 миллиона рублей. В остальных случаях заказчики, видимо, ориентировались на установленный законодательством максимальный годовой объем закупок, до достижения которого можно заключать контракты с единственными поставщиками. Подобным способом был заключен 461 контракт на сумму 14,475 миллиона рублей.

Так как при осуществлении закупок продуктов питания в 2023 году детсады использовали неконкурентный способ закупки у единственного поставщика, сэкономить бюджетные средства не удалось. В связи с этим КСП пришла к выводу, что выбранный детсадами «способ закупки продуктов питания ограничивает круг участников закупок, конкуренцию между участниками закупок, что приводит к нарушению статьи 8 Федерального закона №44-ФЗ, а также принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ».

КСП отмечает, что при осуществлении закупок детсады обосновывали выбор поставщика посредством применения метода сопоставимых рыночных цен и выявления наиболее низкой цены. К проверке учреждениями были представлены обоснования заключения контрактов с единственными поставщиками, а также коммерческие предложения поставщиков. Но анализ показал, что дошкольные учреждения не всегда заключали контракты на поставку продуктов питания по более выгодной для них цене. В ходе выборочного сравнительного анализа цен в контрактах на поставку продуктов питания и цен в коммерческих предложениях Контрольно-счетной палатой было установлено, что в ряде случаев продукты закупались не по минимальным, а по максимальным ценам.

ИА «Орелград»