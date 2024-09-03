В Орловской области расширят правила выборов старшего по селу

Проект поправок в региональный закон изучили депутаты облсовета.

Региональный парламент в первом чтении рассмотрел проект внесения изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с деятельностью старшего по сельскому населенному пункту». Его решено дополнить новым пунктом. Изменения связаны с необходимостью приведения регионального закона в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Так, в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возможно проведение сходов граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старшего по сельскому населенному пункту, а также по вопросу досрочного прекращения его полномочий. Также определено, что в указанных сходах могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода возраста 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.

Однако федеральная норма гласит, что такой порядок действий возможен лишь в случае, если он установлен муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Иными словами, этот тот случай, когда, чтобы на местах заработала федеральная норма, необходимо узаконить ее на местном уровне. В связи с этим было предложено закрепить в законе Орловской области право участия в сходе граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старшего по сельскому населенному пункту и по вопросу досрочного прекращения его полномочий местных жителей, достигших 18 лет. Но вслед за региональным законом соответствующие поправки в свою нормативную базу должны будут внести органы местного самоуправления.

ИА «Орелград»