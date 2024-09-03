Орловщина стала активнее отправлять за границу сельхозпродукцию

3.9.2024 | 14:40 Новости, Экономика

Таковы данные Россельхознадзора.

Фото: ТУ Россельхознадзора

За первые восемь месяцев текущего года ведомство проконтролировало 905 партий соответствующих грузов общей массой 46,7 тысячи тонн. За аналогичный период минувшего года на экспорт отправили 646 партий такого товара общим весом 40,6 тонны.

Основная часть таких поставок — это кормовые добавки растительного происхождения. Такую информацию сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, в Китай, Латвию и Белоруссию отправили подсолнечный шрот (общей массой 8,9 тысячи тонн) и рапсовый шрот (6,5 тысячи тонн), свекловичный жом (5,8 тысячи тонн), а также кормовую пшеницу (24,3 тысячи тонн) и фуражный ячмень (1,3 тысячи тонн). Также Орловская область экспортировала 16 тонн готовой мясной продукции в Узбекистан и 3,2 тонны готовой молочной продукции в Туркмению.

«На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов», – уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сотрудники Россельхознадзора забраковали тысячи саженцев и семян.

ИА «Орелград»


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