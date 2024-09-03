В Орловской области открыли доску в память о герое СВО

3.9.2024 | 15:48 Новости, СВО

Сергей Ярков погиб при исполнении воинского долга.

Фото: газета «Земля родная»

Доску установили в Знаменском районе в селе Гнездилово на здании Глотовской средней школы. Здесь Ярков получал основное общее образование.

Как сообщает газета «Земля родная», на торжественном митинге присутствовали родственники и учителя бойца, школьники, местные жители. Также в церемонии участвовал руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Александр Шалимов, глава Знаменского района Сергей Семочкин и другие официальные лица.

Сергей Ярков родился 20 июля 1989 года в Орле, однако провёл своё детство в Знаменском районе в селе Коптево. Затем учился в Глотовской школе и училище №1 Орла, работал в областном центре.

На СВО Ярков попал в рамках частичной мобилизации. Защитник Отечества героически погиб в июне этого года.

Посмертно орловца отметили высокой наградой — Орденом Мужества.

ИА «Орелград»


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