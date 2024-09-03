В Орле заложили фундамент первого здания общежития кампуса

3.9.2024 | 11:30 Новости, Образование, Строительство

Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Речь идёт только о первой из нескольких построек, которые составят ансамбль будущего общежития. Планируемая площадь здания – около 30 тысяч квадратных метров. В нём смогут проживать 1500 учащихся. Здесь будут не только комнаты, но и помещения для занятий, спорта и досуга.

Также прямо сейчас на объекте ведутся работы по устройству подземной части комплекса зданий общежития, а также роют котлован под лабораторный корпус.

Общая площадь кампуса должна составить около 59 тысяч квадратных метров. Завершить всё строительство планируется в 2026 году. Объект находится на Наугорском шоссе.

На территории образовательного пространства должны появиться коворкинги, фитнес-зона, футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами на 500 мест. Ожидается, что студенческий городок станет современным открытым пространством для образования, науки и бизнеса.

Параллельно «Единый заказчик» возводит ещё три кампуса — в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.

ИА «Орелград»


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