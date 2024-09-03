Отходы сахарных заводов официально стали улучшителями почв

Сообщил заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков.

О развитии мелиорации земель сельскохозяйственного назначения поговорили на заседании правительства региона 3 сентября. Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский отметил, что у нас большая часть земель закислена. При этом мероприятия мелиорации с господдержкой довольно незначительны, учитывая требующие корректировки общие площади.

«Как сегодня побудить наших сельхозтоваропроизводителей все-таки заниматься почвами? Они должны быть заинтересованы и в урожайности, и в качестве зерновой культуры».

Руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева ответила, что они, прежде всего крупные компании, самостоятельно занимаются известкованием с помощью добычи из известковых карьеров и отходов сахарных заводов, которых у нас на территории четыре.

«Достаточно большое количество мелиорантов образуется и перерабатывается. Идет двойной эффект: это и устранение отходов излишних, и улучшение плодородия почв», – пояснила Суровцева.

Ежегодно с помощью химической мелиорации улучшают порядка 30 тысяч га земель, в том числе порядка 5,7 тыс. с учетом мер господдержки в 2024.

«В течение последних лет мы зарегистрировали все отходы свеклосахарного производства, дефекат [осадок фильтрационный – побочный продукт свеклосахарного производства, который используется в качестве известкового удобрения], как мелиоранты, – пояснил Сергей Борзенков. – Они внесены в государственный реестр, допущены к использованию. Поэтому все сахарные заводы весь дефекат вносят на наши земли».

Кроме того, два карьера, в Мценском и Дмитровском районе, получили разрешение как мелиоранты по известнякам. Пользуясь случаем, Сергей Борзенков, призвал глав районов присмотреться к богатствам недр. Часто залежи ископаемых, которые можно использовать для мелиорации, находятся не на земле сельхозназначения.

«Давайте вместе еще раз проанализируем, и в каждом районе по объекту, по карьеру, который можно использовать в качестве мелиоранта, введем», – предложил Сергей Борзенков.

Это очень важный вопрос, с учетом получения президента по увеличению объема производства продукции к 2030 году на четверть, подчеркнул чиновник.

ИА “Орелград”