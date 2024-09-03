В Орле Железнодорожный район переходит на солнечную энергию

Здесь установили ещё один светильник, работающий прямо от солнца.
Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
Новый светильник на солнечных батареях установили у дома по переулку Кольцова, 13. Это частный сектор. В минувшем году такие фонари появились в Завокзальном посёлке.
Новый светильник смонтировали сотрудники АО «Орелоблэнерго».
Как считают в Территориальном управлении Железнодорожного района, пилотный проект оправдал себя. По мнению чиновников, солнечные батареи помогают решать проблемы с освещением и одновременно снижать нагрузку на окружающую среду.
ИА «Орелград»