В Орле Железнодорожный район переходит на солнечную энергию

Здесь установили ещё один светильник, работающий прямо от солнца.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Новый светильник на солнечных батареях установили у дома по переулку Кольцова, 13. Это частный сектор. В минувшем году такие фонари появились в Завокзальном посёлке.

Новый светильник смонтировали сотрудники АО «Орелоблэнерго».

Как считают в Территориальном управлении Железнодорожного района, пилотный проект оправдал себя. По мнению чиновников, солнечные батареи помогают решать проблемы с освещением и одновременно снижать нагрузку на окружающую среду.

ИА «Орелград»