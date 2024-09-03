В Орле Железнодорожный район переходит на солнечную энергию

3.9.2024 | 11:40 ЖКХ, Новости

Здесь установили ещё один светильник, работающий прямо от солнца.

Фото: ТУ по Железнодорожному району Орла

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Новый светильник на солнечных батареях установили у дома по переулку Кольцова, 13. Это частный сектор. В минувшем году такие фонари появились в Завокзальном посёлке.

Новый светильник смонтировали сотрудники АО «Орелоблэнерго».

Как считают в Территориальном управлении Железнодорожного района, пилотный проект оправдал себя. По мнению чиновников, солнечные батареи помогают решать проблемы с освещением и одновременно снижать нагрузку на окружающую среду.

ИА «Орелград»


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