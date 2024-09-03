В Орле оборудуют 13 платных парковок

3.9.2024 | 12:25 Важное, Новости, Транспорт

Это должно произойти до конца текущего года.

Фото: ИА “Орелград”

Такое положение содержится в комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (в Орле и Орловском муниципальном округе). Документ уже утверждён региональным правительством.

На формирование единого парковочного пространства должны направить около 4,4 миллиона рублей. Все средства возьмут из муниципальных бюджетов.

В Орле платные парковки собираются оборудовать:

  • в районе Александровского моста, по обе стороны проезжей части,
  • в переулке Воскресенском (две – между Гостиной и Комсомольской, ещё одну — между Черкасской и Гагарина),
  • на улице Черкасской (между переулками Рыночным и Воскресенским, между переулком Воскресенским и улицей 1-й Посадской),
  • в переулке Рыночном (между улицами Гагарина и Черкасской),
  • на улице Карачевской (между Михаило-Архангельским переулком и 1-й Посадской улицей),
  • на улице 1-й Посадской (между Карачевской и Комсомольской, между Комсомольской и Гагарина, между Гагарина и Черкасской),
  • на улице Комсомольской (между 1-й Посадской улицей и Воскресенским переулком),
  • на площади Мира, между сквером Танкистов и домом №4.

Также в областном центре оборудуют четыре новых обычных парковки: на улицах Автовокзальной и Сурена Шаумяна, в Ипподромном переулке и рядом с Сабуровской крепостью.

Известна и запланированная стоимость работ. Дороже всего обойдётся обустройство парковок на площади Мира и рядом с Сабуровской крепостью (1,4 и 2,6 миллиона рублей). Парковка на Автовокзальной будет стоить 50 тысяч, на Сурена Шаумяна и в Ипподромном — по 75 тысяч. Остальные затраты заметно меньше.

ИА «Орелград»


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