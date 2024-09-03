Открылась выставка в честь покровителя Орловской митрополии

Выставка «Пасхальный день земли Орловской» организована в «Бунинке».

В отделе краеведческих документов Орловской областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина открылась и проработает по 30 сентября 2024 года выставка «Пасхальный день земли Орловской». Она приурочена ко Дню памяти покровителя Орловской митрополии, священномученика Кукши. Считается, что на территорию нынешней Орловской области более 900 лет назад Кукша пришел с паломнической миссией, а 9 сентября 1113 года был убит под Мценском. На этом месте находится святой источник и монастырь во имя первокрестителя.

«Решение о почитании святого Кукши, крестителя Орловского края, как покровителя митрополии, было принято в Орловско-Ливенской епархии в 2009 году по благословению Архиепископа Орловского и Ливенского Пантелеимона, – напоминают в «Бунинке». – С этого времени 9 сентября каждого года – в день памяти святого – проходят торжественные богослужения и другие мероприятия при участии большого числа духовенства митрополии».

Выставка является одним из торжественных мероприятий в память о Кукше. На ней представлены тематические книги и публикации, материалы об общеепархиальном праздновании памяти святого. Организаторы советуют обратить внимание на сборники орловских краеведов, рассказывающие о Кукше. Особый интерес вызывает книга «Апостол вятичей». Она представляет собой настоящее историческое исследование, которое провел к.п.н., протоиерей Игорь Чистюхин. Издание содержит жизнеописание святого, карту, изображающую его «путь в вятичи», фотографии икон и др.

Сборник материалов научно-практической конференции «Креститель Центральной России» содержит публикации историков и священников о миссионерской деятельности и современном почитании святого. Вызывают интерес и два документальных фильма «Апостол вятичей». Первый был создан при поддержке Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного, в нем воссоздан образ святого Кукши; второй фильм вышел в 2013 года при взаимодействии Орловской митрополии и телекомпании «ОГТРК». Его авторы организовали экспедицию на Афон и Киево-Печерскую Лавру и восстановили путь следования святого Кукши.

«Экспонируется красочное издание «Паломничество Великой княгини Елизаветы Федоровны в Орловскую и Калужскую губернии», – добавили в «Бунинке». – В нем отражен материал о праздновании 800-летия со времени кончины святого Кукши в 1913 году, прибытии в Орел на торжество Великой княгини, участии в праздничных богослужениях в Петропавловском кафедральном соборе, молебне на кадетском плацу. Знакомясь с этим изданием, можно представить себе, что вы находитесь в Орле столетие назад».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»