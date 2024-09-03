В Орле вспомнили о жертвах терроризма

3.9.2024 | 17:38 Новости, Общество, СВО

Центральное мероприятие Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошло в городском парке культуры и отдыха.

Фото: Администрация Орла

В нём участвовала глава Департамента реализации патриотических проектов Орловской области Ирина Самотолкина, первый заместитель мэра Орла Игорь Печерский, председатель совета регионального отделения “Движения Первых” Антон Гомозов, а также участник СВО и командир “Бригады Катукова” Денис Орлов.

“Терроризм не знает границ и не выбирает своих жертв… Порочную практику террористической деятельности сегодня для себя выбрали украинские неонацисты. Они совершают преступления против мирных жителей. Только объединив наши усилия, мы сможем противостоять любой угрозе и обеспечить безопасность и мир в каждом регионе, во всей стране”, – высказался Печерский.

Участники акции почтили память погибших от рук террористов минутой молчания.

Ранее стало известно, что орловцы оперативно оказали гуманитарную помощь новому госпиталю, который строят на Донбассе.

ИА “Орелград”


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