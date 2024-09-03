Орловский губернатор зарыбил Оку

3.9.2024 | 16:31 Важное, Новости, Общество, Экономика

Андрей Клычков выпустил в реку мальков стерляди.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Всего в рамках мероприятия по зарыблению Оки реку пополнили около 17 тысяч мальков.

Их выпустили в Орловском муниципальном округе в районе посёлка Добрый. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Также в экологической акции участвовали руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Хатунцов, исполняющий обязанности главы Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев и исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных. В рамках поездки Клычков вручил Хатунцову, уроженцу нашего региона, медаль “За трудовые успехи”.

Самих мальков доставили в наш субъект из Тверской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА “Орелград”


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