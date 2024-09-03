В Орловской области выявят все неиспользуемые сельхозземли

3.9.2024 | 11:38 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщила начальник профильного департамента на совещании 3 сентября.

По словам члена правительства Орловской области Евгении Суровцевой, на территории региона ведется работа по исполнению государственного контракта от 5 апреля 2024 года, который заключен между Минсельхозом России и Роскадастром. Он предусматривает создание федеральной карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения. Итогом станет перечень неиспользуемых участков, рекомендованных Министерством к вводу в оборот. Такая работа ведется с 2023 года на территории всей страны, в 2024 – в том числе в Орловской области.

«Данная работа позволит полностью вести в оборот все неиспользуемые земли, какие только возможно по техническим параметрам», – отметила Евгения Суровцева.

ИА «Орелград»


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