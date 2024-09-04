Перевозчикам оплатят бесплатный проезд детей из многодетных семей

4.9.2024 | 8:00 Новости, Транспорт

Выпадающие доходы им компенсируют за счет бюджетных средств.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области во исполнение указа президента Владимира Путина введена новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Отныне правом бесплатного проезда автомобильным транспортом, за исключением такси, в городском и пригородном сообщении, а также городским наземным электрическим транспортом может воспользоваться каждый ребенок из многодетной семьи, проживающий на территории региона и обучающийся в местной школе.

Для этого законному представителю ребенка из многодетной семьи необходимо обратиться в МФЦ или Региональный информационный центр (РИЦ) с заявлением в простой письменной форме и получить льготную транспортную карту. Не забыли областные власти и о перевозчиках, по карману которых может ударить новая льгота. Так называемые выпадающие доходы им будут компенсировать за счет областного бюджета. Соответствующий порядок субсидирования утвердил губернатор Андрей Клычков.

Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, а также индивидуальным предпринимателям, которые перевозят пассажиров на основании заключенных с властями контрактов и по официально утвержденным маршрутам. Получатели субсидий определяются по результатам отбора, который будет проводить областной дорожный департамент при помощи государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Участник отбора на дату подачи заявки должен соответствовать обязательным требованиям. Помимо контракта у него должна быть действующая лицензия на перевозку пассажиров, предусмотренная законодательством РФ. Субсидии не положены иностранным агентам и иностранным юридическим лицам. Участник отбора не должен находиться в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Он не должен получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Орловской области, направленных на поддержку перевозчиков.

Для оформления субсидий перевозчик должен представлять в департамент отчеты о количестве и сумме стоимости совершенных школьниками из многодетных семей бесплатных поездок. Подавать такие отчеты надо ежемесячно. Субсидии будут распределяться по результатам отбора в пределах бюджетных лимитов. В каждом конкретном случае расчет будет производиться по утвержденной губернатором формуле. Проще говоря, размер субсидии, то есть ежемесячное денежное возмещение перевозчику, будет равен недополученным доходам, подтвержденным отчетом.

ИА «Орелград»


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