Лидер орловского отделения ЛДПР высмеял «импотентов во власти»

Владислав Числов опубликовал видео заваленного мусором орловского посёлка.

Руководитель регионального отделения ЛДПР, зампред областного совета и глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям, снял ролик в населённом пункте Становой Колодезь (в Орловском муниципальном округе). На видео практически у каждого дома стоят неубранные мешки с мусором.

Ясно, что они дожидаются уборки не первый день — возможно, даже не первую неделю. При этом никаких отходов постороннего происхождения (например, сухих веток или строительных материалов) рядом не наблюдается, хотя по версии орловских властей именно смешивание разносортного мусора является главным препятствием к его своевременной уборке.

По словам Числова, перевозчик просто экономит средства, убирая здешний мусор не два раза в неделю, а только один.

«Большинство населения понимает, что происходит. Бездействие властей, которые не могут ничего организовать — полная импотенция… Аморальные уроды, которые ничего не могут сделать, просто ничего», – отметил лидер орловского отделения ЛДПР.

Числов подчеркнул, что бесконечные разборки между различными органами власти и организациями, причастными к вопросу уборки и утилизации мусора, не дают в конечном итоге никакого позитивного эффекта. Также народный избранник предложил ответственным организациям вместо того, чтобы «открещиваться» от уборки веток, перемалывать их в мульчу и реализовывать или раздавать её.

ИА «Орелград»