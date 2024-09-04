Под Орлом из-за кампуса вырубили уже 15 старых дубов

4.9.2024 | 15:00 Новости, Общество

Деревьям было по 80 лет.

Фото: vk.com/nf_orel

Новость сообщили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». Сюда обратились местные жители. Ранее они провели сход, посвящённый данной проблеме.

Деревья вырубают в деревне Некрасовка (на территории Орловского муниципального округа). Их сажали после Великой Отечественной войны.

Известно, что дубы помешали проложить маршрут для проезда техники, необходимой для строительства кампуса. Вырубка продолжается. При этом мнение местных жителей никого не интересует.

Также орловцы обеспокоены судьбой единственной дороги, ведущей в деревню. Они опасаются, что покрытие будет разрушено большегрузными автомобилями.

На данный момент ОНФ официально попросил губернатора Орловской области взять этот вопрос на контроль. «Кампус является федеральным объектом», – напомнили общественники.

ИА «Орелград»


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