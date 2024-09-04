Жильцы орловских “авариек” записали коллективное обращение к Путину

4.9.2024 | 16:20 ЖКХ, Новости

Они недовольны условиями переселения.

Видеообращение записали жильцы домов, расположенных на улицах Гайдара, Гвардейской, Елецкой, Плещеевской, в Пищевом переулке и на Наугорском шоссе. Таким образом, география проблемных зданий оказалась довольно обширной.

Основная претензия авторов обращения – слишком маленький размер компенсации за изымаемое аварийное жильё. Орловцы утверждают, что после судебного процесса размер выплаты сократился ещё на треть. Теперь стоимость квадратного метра составляет 47 тысяч рублей. Купить нормальное жильё за предлагаемые деньги не представляется возможным.

Авторы обращения считают, что власти просто выгоняют их на улицу. При этом в “аварийках” проживают пенсионеры и инвалиды, а также малоимущие граждане.

Также в одном из домов прописан участник СВО. Сейчас он находится на службе. Боец получил ранение и лечится в госпитале.

При этом в аварийных домах проживают пенсионеры, бюджетники, инвалиды и малоимущие. Среди жильцов участник СВО.

“Власти делают всё, чтобы ему некуда было возвратиться”, – заявила бабушка бойца.

ИА “Орелград”


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