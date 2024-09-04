На Орловщине обновляют въездные стелы

Работой занимается «Дорожная служба».

Об этом сообщили в соцсетях предприятия. Работы включают в себя очистку и покраску конструкций. В частности, недавно таким образом обновили стелу в Колпнянском районе.

«Стелы создают первое впечатление о районах. Поэтому важно не только сохранять их в хорошем состоянии, но и регулярно обновлять и улучшать», – отметили в «Дорожной службе».

На предприятии считают, что такая работа носит и прикладной характер. После обновления надписи на стелах становятся более заметными. Это позволяет водителям лучше ориентироваться на трассах.

«Мы гордимся нашей Орловщиной и хотим, чтобы каждый, кто въезжает сюда, чувствовал себя здесь комфортно и приветливо встреченным», – подчеркнули дорожники.

ИА «Орелград»