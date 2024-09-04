В Орловской области выполнили план по лесовосстановлению

4.9.2024 | 13:20 Новости, Общество

Об этом сообщили в Управлении лесами региона.

Фото: vk.com/bolhles

Соответствующие задачи выполнены на 100%. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, сеянцами с открытой корневой системой покрыли площадь в 55 гектар, с закрытой корневой системой — площадь в 18 гектар. Кроме того, ещё на 17 гектарах проведено комбинированное лесовосстановление.

Лесной фонд региона пополнили около 300 тысяч сеянцев дуба и сосны. Работы выполнялись стандартным посадочным материалом, который выращивался во временных лесных питомниках из семян, собранных в регионе.

Сейчас в лесничествах уже проводится подбор площадей под лесовосстановление следующего года. Специалисты оценивают их состояние и определяют актуальность или неактуальность проведения рубок (с последующей подготовкой почвы). Такие работы проводятся в осенний период.

Также в текущем году проведён агротехнический уход за лесными культурами на площади 490 гектар — чтобы сохранить сеянцы от сорной растительности. Всего в 2024-м в лесных питомниках выращено около 400 тысяч штук сеянцев.

ИА «Орелград»


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