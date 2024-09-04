Этой ночью на Орловщину эвакуировали ещё 54 человека

4.9.2024 | 14:13 Новости, СВО

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба региона.

Фото: ИА «Орелград»

Оно прошло в здании региональной администрации. В нём принял участие губернатор Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев, руководители структурных подразделений администрации региона, а также правоохранительных и оперативных структур.

Как рассказал губернатор, этой ночью в Орловскую область прибыли ещё 54 жителя приграничных регионов. О каких именно субъектах РФ идёт речь, не уточняется.

На заседании обсудили вопросы, связанные с размещением вынужденных переселенцев, антитеррористической защищённостью, а также привлечением граждан на военную службу по контракту.

Отметим, что недавно на совещании с главами муниципальных образований Клычков озвучивал аналогичное количество новоприбывших эвакуированных граждан. По данным на 28 августа в нашем регионе находились 2486 переселенцев из Курской области, 597 из них проживали в пунктах временного размещения.

ИА «Орелград»


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