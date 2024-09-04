Названа новая дата полумарафона «ПоБерегу»

4.9.2024 | 11:00 Новости, Общество, Спорт

Она понравилась не всем.

Фото: vk.com/oreladm

Напомним, благотворительный забег должен был состояться 10 августа. Акция проводится в третий раз. Однако из-за событий в Курской области полумарафон отложили на неопределённый срок.

В официальной группе «Вконтакте» организаторы сообщили, что акция состоится 22 сентября. В ближайшие дни возобновится приём заявок.

Впрочем, дата понравилась не всем. 22 сентября — это воскресенье, а значит на следующий день многие участники забега должны будут выйти на работу. Кроме того, на 21 число назначен «Кросс наций», который пройдёт в парке Победы. Некоторым орловцам придётся выбирать между двумя мероприятиями — чтобы избежать лишних нагрузок.

Напомним, забег «ПоБерегу» организует Орловский социальный кластер. Его попечителем является супруга губернатора Орловщины Валерия Клычкова.

ИА «Орелград»


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