Названа новая дата полумарафона «ПоБерегу»

Она понравилась не всем.

Напомним, благотворительный забег должен был состояться 10 августа. Акция проводится в третий раз. Однако из-за событий в Курской области полумарафон отложили на неопределённый срок.

В официальной группе «Вконтакте» организаторы сообщили, что акция состоится 22 сентября. В ближайшие дни возобновится приём заявок.

Впрочем, дата понравилась не всем. 22 сентября — это воскресенье, а значит на следующий день многие участники забега должны будут выйти на работу. Кроме того, на 21 число назначен «Кросс наций», который пройдёт в парке Победы. Некоторым орловцам придётся выбирать между двумя мероприятиями — чтобы избежать лишних нагрузок.

Напомним, забег «ПоБерегу» организует Орловский социальный кластер. Его попечителем является супруга губернатора Орловщины Валерия Клычкова.

ИА «Орелград»