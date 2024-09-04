Мценские чиновники отфутболили вопрос о гибели рыб в Оке

4.9.2024 | 10:45 Новости, Общество

Всех озабоченных проблемой перенаправили в Росприроднадзор.

Фото: ИА «Орелград»

Официальный комментарий от администрации района появился в группе «Подслушано Мценск» «Вконтакте».

Представители районных чиновников заявили, что знают о проблеме, и даже совершили «визуальный осмотр места», где Отрадинский сахарный комбинат сбрасывает воды в Оку. Это случилось ещё 30 августа. Впрочем, в ходе этого мероприятия «факты гибели рыбы и загрязнения (помутнения) воды не были зафиксированы».

Также райадминистрация рассказала, что в тот же день Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области взяло пробы воды в проблемной точке. Однако результатами этих анализов чиновники тоже пока что не располагают.

«Вопросы, связанные с загрязнением водных объектов, не входят в компетенцию администрации», – заявили муниципальные служащие. Тем не менее, администрация пообещала перенаправить информацию о гибели рыбы в Оке в Росприродназдор. Также гражданам посоветовали обращаться на горячую линию Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по телефону 8-800-550-80-45).

vk.com/anon_57

ИА «Орелград»


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