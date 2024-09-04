В Орловской области более 200 осужденных пошли в школу

В режимных учреждениях региона тоже стартовал учебный год.

В Орловской области к занятиям в рамках нового 2024-2025 учебного года приступили 204 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России. Как и в обычных школах, в режимных учреждениях прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Кроме того, для необычных школьников провели тематические классные часы на тему «Образ будущего. Ко дню знаний».

В УФСИН проинформировали, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области действуют три общеобразовательных школы и три учебно-консультационных пункта. По закону, общее образование должны получать все осужденные к лишению свободы, не имеющие школьного аттестата и не достигшие тридцатилетнего возраста. По окончании обучения в исправительных учреждениях каждому выпускнику вручают аттестат, причем в нем не указано, что обучение проходило в местах лишения свободы.

«Возможность получения образования – это одно из средств социальной реабилитации и ресоциализации лиц, преступивших черту закона. Осужденные не только приобретают новые знания и навыки, которые в дальнейшем помогут им успешно адаптироваться к жизни, но и получают шанс после освобождения найти более квалифицированную работу», – говорят в региональном Управлении ФСИН.

В ведомстве также сообщили, что учебные помещения в режимных учреждениях были подготовлены к новому учебному году. Был проведен необходимый ремонт, в полном объеме поставлена научно-методическая литература, дидактически пособия и учебники. Для обучения используются компьютерные классы с современной техникой, занятия проводят преподаватели с высокой квалификацией и стажем.

ИА «Орелград»