Облсуд оставил в силе приговор экс-главе УКС

Ранее Дмитрия Кузнецова приговорили к исправительным работам.

Экс-чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Кузнецову дали 2 года исправительных работ. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных организациях (на аналогичный период).

Орловец пытался обжаловать приговор, однако облсуд оставил его без изменения. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

По данным издания, осуждённый не остался без работы и сейчас трудится на «Спецавтобазе» в качестве начальника отдела по ремонту улично-дорожной сети и развитию объектов дорожной инфраструктуры.

Дела возбуждались на основании материалов регионального УФСБ. Ими занимался Следственный комитет. Преступление произошло в 2022-м году. Тогда Кузнецов, возглавлявший УКС Орла, дал незаконное распоряжение — не оплачивать ремонтные работы, сделанные подрядчиком (ООО «Мир строительной техники») во дворах Железнодорожного и Северного районов. Фактических причин для этого не было.

В итоге компания потеряла 7,8 миллиона рублей, а также не смогла участвовать в других конкурсах.

ИА «Орелград»