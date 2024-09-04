Орловцев крупно оштрафовали за покушение на воинский символ

4.9.2024 | 12:14 Закон и порядок, Новости, Общество

Они закрасили букву Z, нарисованную на фасаде здания КДЦ «Металлург».

Мероприятие в КДЦ «Металлург». Фото: vk.com/metallurg_orel

Это случилось в апреле минувшего года. Один из молодых людей покрыл граффити белой краской. Другой снимал процесс на телефон и сопровождал происходящее одобрительными репликами.

Так как буква Z была выполнена в цветах Георгиевской ленты, данный поступок двух молодых парней квалифицировали как покушение на символ воинской славы России.

Оба парня пошли по статье 354 УК РФ – «реабилитация нацизма». Один — как непосредственный преступник, второй — как пособник. Известно, что ранее один из фигурантов участвовал в оппозиционных митингах и привлекался за это к ответственности.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, орловцы признали вину частично. По их словам, они не хотели осквернять символ воинской славы, так как считали, что Георгиевская лента является таковым только в случае, если она выполнена на тканевой основе. Также парни заявили, что не знали о проведении патриотической акции, для оформления которой и создавалось граффити.

Облсуд признал их виновными. Одного из парней оштрафовали на 1,2 миллиона рублей, другого — на 900 тысяч. Приговор ещё может быть обжалован.

Дело возбуждалось на основе материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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