Суд объяснил схему «отчуждения инвалидной земли» под Орлом

Земельный участок у инвалида пробыл менее одной недели.

Как уже рассказывал «Орелград», прокуратура выиграла первый иск о признании недействительными договора аренды земельного участка на территории Орловского муниципального округа. Надзорное ведомство фактически вскрыло целую схему по отчуждению государственной земли, в которой были задействованы механизмы предоставления льгот инвалидам. В прокуратуре Орловской области пояснили, что пока выигран только первый из таких исков, а еще 26 в настоящее время находятся на рассмотрении.

Тем временем Орловский районный суд раскрыл некоторые детали сомнительной сделки, которая была изучена в рамках первого гражданского процесса. В пресс-службе суда пояснили, что иск прокурор подал к двум гражданам и администрации Орловского муниципального округа. Один из указанных граждан является льготником, которому чиновники передали землю, второй – тем, кто у этого льготника землю затем приобрел. Кстати, последний подал встречный иск к прокурору Орловского района и администрации Орловского муниципального округа, потребовав признать себя добросовестным приобретателем.

«В своем иске прокурор указывал, что администрация Орловского муниципального округа незаконно предоставила в аренду без торгов земельный участок площадью 1400 квадратных метров в селе Плещеево лицу, являющемуся инвалидом, который в свою очередь менее чем через неделю уступил свое право аренды этого участка за 2000 рублей другому лицу», – сообщает пресс-служба суда.

В процессе обеими сторонами были представлены доказательства своих доводов. Суд также выслушал объяснения сторон и пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований прокурора. Иными словами, договор аренды был признан недействительным, соответственно, недействительным было признано последовавшее затем соглашение о передаче права и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка другому лицу. Однако точка в этом споре еще не поставлена. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано обеими сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»