Орловцу компенсировали моральный вред за неубранный мусор

В этом ему помог Роспотребназдор.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, нарушение произошло в период с декабря минувшего по январь текущего года. Напомним, тогда весь Орёл буквально тонул в неубранном мусоре.

Выражаясь юридическим языком, проблема заключалась «в ненадлежащем оказании услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами». В итоге мусора стало слишком много, места его сбора, прилегающие к территории многоквартирного дома, засорились.

Роспотребнадзор подал иск о защите прав потребителя в Советский районный суд. Тот вынес положительное решение.

В пользу орловца взыскали компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание удовлетворять законные требования в добровольном порядке. Общая сумма составила 22,5 тысяч рублей (из них компенсация — 15 тысяч).

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»