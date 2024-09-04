Орловцу компенсировали моральный вред за неубранный мусор

В этом ему помог Роспотребназдор.
Как рассказали в областном Управлении ведомства, нарушение произошло в период с декабря минувшего по январь текущего года. Напомним, тогда весь Орёл буквально тонул в неубранном мусоре.
Выражаясь юридическим языком, проблема заключалась «в ненадлежащем оказании услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами». В итоге мусора стало слишком много, места его сбора, прилегающие к территории многоквартирного дома, засорились.
Роспотребнадзор подал иск о защите прав потребителя в Советский районный суд. Тот вынес положительное решение.
В пользу орловца взыскали компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание удовлетворять законные требования в добровольном порядке. Общая сумма составила 22,5 тысяч рублей (из них компенсация — 15 тысяч).
«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.
ИА «Орелград»