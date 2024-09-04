Орловцы сами скорректировали свои налоги на 62 миллиона рублей

Показатель аналогичного периода прошлого года превышен почти на треть.

В Орловской области за 7 месяцев в результате проведенной налоговиками аналитической работы налогоплательщики самостоятельно уточнили обязательства на налоговые требования и уведомления на сумму 62,3 миллиона рублей. Данный показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года почти на 20,4 миллиона рублей. Такие данные привели в региональном Управлении ФНС России. Речь идет о тех орловцах, которые применяют специальные режимы налогообложения.

Кстати, уточненная ими сумма в 62,3 миллиона рублей в 3,4 раза превысила сумму доначислений по результатам контрольной работы, проведенной налоговиками. А уже сложившиеся поступления по результатам контрольной работы региональной налоговой службы по отчетности плательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, превысили 6,7 миллиона рублей, превзойдя показатель аналогичного периода 2023 года на 2,8 миллиона рублей.

В региональном Управлении ФНС напоминают, что направить заполненную налоговую отчетность можно в электронном виде, например, с помощью ведомственных интерактивных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме». Налоговики рекомендуют пользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ», скачать которую можно на сайте ФНС. Она поможет заполнить налоговую отчетность без ошибок.

«Программа позволяет формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также автоматически проверяет ее корректность. С ее помощью можно сформировать как бумажные, так и электронные документы для представления в налоговый орган, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – Другая программа «Tester» проверяет файлы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности на соответствие форматам представления в электронном виде».

ИА «Орелград»