Прокуратура выиграла первый суд по «инвалидной» земле

На рассмотрении находятся ещё 26 аналогичных исков.

Надзорное ведомство обратило вспять незаконную схему распределения земли, которая реализовывалась в Орловском муниципальном округе. Без проведения торгов участки предоставлялись в аренду гражданам, которые имели статус инвалида, но не подтверждали свою нужду в улучшении жилищных условий.

Через непродолжительное время эта земля отчуждалась в пользу заведомо заинтересованных посторонних лиц. Для этого заключались соглашения о переуступке прав и обязанностей по договорам аренды.

В итоге Орловский районный суд удовлетворил требования по первому такому иску, признав недействительными все документы, оформленные в рамках сделки. Однако на рассмотрении того же органа находятся ещё 26 аналогичных исков. В отношении данных участков введён запрет на регистрационные действия.

Кроме того, в отношении должностных лиц администрации Орловского муниципального округа, допустивших эти нарушения, проводится процессуальная проверка.

ИА «Орелград»