Железнодорожников наказали за свалку в Орле

К ответственности привлечены работники ОАО «РЖД».

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, работники ОАО «РЖД» привлечены к административной ответственности за нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности. Причиной стала несанкционированная свалка, о которой в надзорное ведомство сообщил местный житель. Сигнал был проверен – горожанин рассказал, что отходы складированы в полосе отвода железной дороги в непосредственной близости от парка Ботаника в областном центре.

«Установлено, что на указанном участке размещалась несанкционированная свалка отходов, – сообщает надзорное ведомство. – Однако ответственные должностные лица Орловской дистанции пути мер к ее ликвидации в течение длительного периода времени не принимали. В связи с этим орловский транспортный прокурор внес начальнику Орловской дистанции пути представление об устранении нарушений».

По мотивам прокурорской проверки также были возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения. Кроме того, дистанция отреагировала на прокурорское представление, несанкционированная свалка отходов уже ликвидирована.

ИА «Орелград»