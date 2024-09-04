Орловские издания покажут на семейной выставке

Выставка приурочена ко Дню семейного общения.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина в рамках Года семьи открылась выставка «Радость семейного чтения». Она проработает до конца сентября. Выставка приурочена ко Дню семейного общения, который отмечается 12 сентября. Этот праздник был специально создан для поддержания традиций общения между близкими людьми, и в текущем году, который объявлен Годом семьи в России, он приобрел особое значение. В «Бунинке» уверены, что совместное чтение книг помогает укрепить семейные узы, развить любовь к литературе, способствует воспитанию детей.

«Радость семейного чтения заключается в том, что позволяет делиться впечатлениями и обсуждать прочитанное, – говорят в библиотеке. – Но в тоже время семейное чтение – это не только времяпрепровождение, но и образовательный процесс». В частности, в экспозиции представлены познавательные издания, в том числе книги-альбомы «Орел на старых открытках» и «Орловская губерния. Страницы фотолетописи». С помощью этих изданий любой желающий может буквально заглянуть в прошлое и по уникальным раритетным изображениям увидеть, как когда-то выглядел Орел.

Советуют организаторы обратить внимание на красочно иллюстрированную книгу «Орел: история города для детей и их родителей», написанную в увлекательной форме. Она даст читателю представление о том, как развивался город Орел. Среди экспонатов присутствуют и другие интересные орловские издания, в том числе серия книг «Духовное наследие Орловщины», основанная в 1998 году.

Здесь читатель сможет узнать об Орловском полесье, где действует национальный парк, о малоизвестных деталях жизни Афанасия Фета и Ивана Тургенева. Также представлены книги о народных промыслах и ремеслах края «Послание в будущее», «Из истории Орловского театра» и другие. Детям будут особенно интересны «Сказки Орловской губернии» и «Сказки, сказания и предания Новосильского края», а также сказки, рассказы и стихи для детей «За серебряной птицей» Ивана Тургенева.

«Семейное чтение стало традицией, которая объединяет всех членов семьи и создает теплую атмосферу, – говорят в «Бунинке». – Родители начинают читать своим детям сказки с самого раннего возраста, так как они помогают ребенку понять свое место в мире, узнать о добре и зле, дружбе и предательстве. Дети же, благодаря чтению вслух, учатся правильно говорить, развивают воображение и получают представление о моральных ценностях».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»