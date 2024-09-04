«Телефон доверия» УМВД принял 666 сообщений

Статистику работы с обращениями граждан обнародовало региональное УМВД.

В Орловской области налажена практика приема обращений жителей в круглосуточном режиме на «телефон доверия» регионального Управления МВД России (41-38-56). По данным ведомства, за семь месяцев 2024 года на него поступило 666 сообщений от жителей Орла и области. Только в июле «телефон доверия» принял 98 звонков граждан. Увеличилось и количество сообщений, направленных на официальный сайт УМВД. В июле их поступило 184, а в целом по итогам семи прошедших с начала года месяцев сайт УМВД принял 1098 обращений.

«По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования», – заверили в Управлении МВД. В ведомстве также сообщили о статистике предоставления гражданам государственных услуг по различным направлениям. Она тоже растет, как растет и число граждан, которые пользуются для связи с различными подразделениями УМВД интерактивными сервисами, то есть общаются с ними в дистанционном формате или электронном виде.

Так, в рамках предоставления государственных услуг в отчетном периоде Управлением по вопросам миграции было обработано 111 642 обращения в сфере миграции. Из них через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) поступило 18 610 обращений, через многофункциональный центр (МФЦ) – 42 954 обращения. Подразделениями Госавтоинспекции было осуществлено 33 254 регистрационных действия, в том числе через ЕПГУ – 12 046. Также сотрудники ГАИ оказали 11 058 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 2404, через МФЦ – 1900).

В Информационный центр регионального Управления МВД за семь месяцев текущего года поступило 16 714 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости, в том числе: через ЕПГУ – 12 023, через МФЦ – 4215. По итогам рассмотрения обращений заявителям было выдано 13 763 справок. Кроме того, региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков в этом году выдано 69 заключений на 248 граждан об отсутствии у работников непогашенной судимости.

ИА «Орелград»