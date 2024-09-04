Гидов-экскурсоводов ожидают небольшие перемены

В туристический закон Орловской области будут внесены изменения.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели в первом чтении проект внесения изменений в статью 3 Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере туризма и туристской деятельности на территории Орловской области». Как следует из пояснительной записки, проект был разработан в целях приведения орловского закона, действующего с 2019 года, в соответствие с аналогичным Федеральным законом, принятым в июне 2024 года. Последний содержит нормы правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В частности, с 1 марта 2025 года федеральным законом исключаются положения о выдаче аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика. Данное новшество будет отражено и в региональном законе. Кроме того, законопроектом предлагается дополнить полномочия органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере туризма и туристской деятельности (таковым является департамент культуры) полномочием по утверждению положения об аттестационной комиссии, осуществляющей аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, в том числе состава указанной аттестационной комиссии.

Тем временем эксперты заявили о росте спроса на новую форму отдыха – глэмпинги. Это более комфортабельная и дорогая разновидность кемпинга с использованием палаток и других видов жилья и условий. По данным Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, Орловская область уже может похвастаться наличием на своей территории современных глэмпингов в Новосиле, в поселке Хвощевский, в Новодеревеньковском районе и др. По словам эксперта РАНХиГС, доцента кафедры математики и информационных технологий Екатерины Барбашовой, данное направление туризма получит в регионе дальнейшее развитие.

«Так, председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился предоставить Орловской области 9 миллионов рублей на возведение модульных некапитальных средств размещения», – отмечает эксперт. Популярность данного вида отдыха растет и в целом по стране. Так, по данным Российского союза туриндустрии, в период с 2018 по 2023 годы количество глэмпингов в России увеличилось в 40 раз.

«А к концу 2024 года, по прогнозам РСТ, количество таких объектов может вырасти до 700, или на 27 процентов. Этот тренд находится в русле мировых тенденций — средний рост рынка глэмпингов в мире до 2025 года, по данным Grand View Research, составит 12,5 процента. Правительство РФ в 2023 году планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на создание модульных отелей и глэмпингов – финансовые средства в течение двух лет должны получить 58 регионов», – следует из сообщения РАНХиГС.

ИА «Орелград»