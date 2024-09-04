Орловские приставы взыскали зарплату с ликвидированной фирмы

Служба помогла бывшим работникам получить деньги от своей организации.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, судебные приставы-исполнители помогли нескольким местным жителям взыскать задолженность по заработной плате со своего работодателя. Последний задолжал им за три месяца, общая сумма долга составляла 300 тысяч рублей. Работникам пришлось обращаться в суд, чтобы факт задолженности был установлен. Работодатель спорил до последнего.

«Граждане были вынуждены обратиться в суд, – уточнили в пресс-службе Управления ФССП. – В результате суд удовлетворил требования истцов, обязав должника исполнить финансовые обязательства перед работниками, погасив задолженность по оплате труда. Исполнительные документы были предъявлены на принудительное исполнение в Северное РОСП города Орла».

Однако и после этого организация свои долги не погасила. Более того, проведенная проверка показала, что она вообще ликвидирована и уже прекратила вести финансово-хозяйственную деятельность. Но выход все равно нашелся. Пристав пообщался с учредителем этой организации и разъяснил ему возможные последствия неисполнения решения суда, соответственно, и неисполнения обязательств перед своими бывшими работниками.

«В результате принятых мер учредитель организации-должника в полном объеме погасил задолженность по заработной плате перед бывшими работниками. Исполнительные производства окончены», – резюмируют в УФССП. Тем временем Орелстат сообщил, что по состоянию на конец июля 2024 года в Орловской области «отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящиеся к субъектам малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности».

ИА «Орелград»