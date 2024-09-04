Что говорит Клычков о мусорном коллапсе в Орловской области

Губернатор выступил на сессии облсовета, отвечая на критику и гневные реплики.

Орловцы очень терпеливы, но имеют хорошую память. В 2023 году мусор мешал вывозить «ЭкоСити», где ломалось оборудование и руководство обвиняли в шантаже. В начале 2024 начали мешать снегопады, морозы и недостаток сотрудников на новом «ЭкоПолисе». Далее начал подводить один из перевозчиков. Весной полетели на свалки диваны и результаты субботников. Время идет – а контейнерные площадки чище не становятся. Мусор уже перекрывает дороги в частном секторе, в микрорайонах забиты камеры приема отходов, которые не вывозятся неделями. Все это припомнили депутаты на августовской сессии. Член правительства Орловской области Сергей Латынин был очень внимателен и попросил предоставить адресный список всех проблемных объектов. Даже спикер облсовета Леонид Музалевский, который был сдержан и успокаивал народных избранников, выключая микрофоны, возмутился предложению перечислить практически ВСЕ контейнерные площадки в регионе. В финале выступил губернатор.

«Я специально дождался всех вопросов, чтобы на них ответить. Давайте разделять: поговорить, обвинить – либо сделать. Это разные вещи. Я абсолютно поддержу ваше предложение [о создании рабочей группы]. Только я могу вам сказать, что эффект мы получим тот же самый. Мы разве не пробовали уже? Давайте еще раз попробуем публично, и тогда увидим весь результат: кто для чего туда придет. Один будет кричать реформа «по-клычковски», потому что других слов не знает.

Давайте, коллеги, посмотрим на все это в той призме реальности, которая сегодня существует. Действительно, мусорная реформа, которая была запущена по всей стране, она имеет определенные свои ограничения и возможности. Из тех возможностей (объектов сортировки, объектов захоронения, территориальной схемы), которые для региона предоставлены, они по максимуму сегодня реализованы и контролируются, можно сказать, в ежедневном режиме, в том числе со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов.

Второй момент, что на сегодняшний день не позволяет решить те проблемы, которые прозвучали практически от всех депутатов. Сегодня есть ответственность организации, выигравшей контракт по перевозке, есть ответственность администрации, которая должна обеспечивать уборку территории вокруг контейнеров. Чтобы вы просто понимали. Перевозчик может только контейнер взять и увезти. Все что вокруг – он не может это взять, потому что это не тарифицируется и это зона ответственности муниципального образования. И пока это не будет на федеральном уровне решено, мы с вами будем говорить о том, что есть комиссия города Орла и «Зеленые рощи», которая фотографирует эти навалы. Потом через суд получает деньги, потому что без суда она выплатить их не может. Это правда, так оно и происходит. И действительно, два-три месяца уходит для того, чтобы решить эту проблему.

Вопрос контейнерных площадок. Ну, давайте посмотрим. У нас на сегодняшний день, если не ошибаюсь, 9173 контейнерные площадки, нужно еще оборудовать 1600 с чем-то, где их вообще не существовало. Мы приходим к проблеме, которая была озвучена: что контейнерная площадка сегодня не соответствует тому, чего хотелось бы. С другой стороны, есть технические нормативы, которые вводят для контейнерных площадок такие условия, что порой «Байконур» легче построить, чем контейнерную площадку. И по деньгам, и по техническим нормативам. Это то, что сегодня законодательно определяет нашу деятельность.

Теперь что касается заводов и захоронений. Я, видите, защищаю по вашей логике «ЭкоПолис», а вы защищаете другую [ЭкоСити]. “ЭкоПолис” – завод, который технологически имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы обеспечить сортировку и захоронение. На сегодняшний день ситуация такова, что объем привозимого мусора ежесуточно составляет около 640 тонн при плановой мощности 470. Когда говорят: «Вот, в очереди стоят перевозчики». У меня вопрос к перевозчикам. Уважаемые товарищи, это же не магазин, который открывается в 9 и в час закрывается. Я и «Зеленой роще» сказал уже неоднократно, потому что темой занимаюсь в ручном режиме. Перевозчики, как на работу, в 7 утра приехали и стоят. Но зачем куда-то ехать, если можно постоять целый день. Это же для водителя логично.

Ну и тема, которая звучит постоянно. А мне перед кем и за что извиняться? За то, что жителям под нос вывалили мусор? А давайте тогда посмотрим решение прокуратуры, которое состоялось. Так вы его посмотрите, и тогда пускай извиняется тот, кто это делает, у которого совести, возможно, нет.

И потом вернемся к тому, что сказал Иван Алексеевич. Не инопланетяне арбузы и диваны выкидывают под нос жителям. И я абсолютно поддерживаю логику, единственное, чтобы довести ее до конца, о значительном повышении штрафных санкций этим арбузам, этим диванам. У нас с вами какая-то напасть орловская (может быть, в других регионах тоже так). У нас как весна – птицы летят и диваны на мусорку. Осень – у нас все считают своим долгом с огородов принести и навалить всю ботву. Притащить ее туда, где повиднее: к школе, еще к какому-нибудь объекту. Вот это ответственность жителей в том числе.

Другой вопрос, что на сегодняшний день было бы неправильно говорить, что жители здесь в этом виноваты. Нет, не жители виноваты. Абсолютно поддерживаю, что нужно на сегодняшний день создать площадки для временного накопления. Не плечо 100 километров для всех мусоровозов, а их сортировать. Но для этого нужно в тариф включить, для этого нужно федеральное законодательство поменять. Сегодня оно не позволяет это сделать, не тарифицируется.

И по депутатским наказам возможно поддержать. Потому что мы городу говорим, что нужно сделать 500 площадок цивилизованных. Денег нет. Мы пытаемся подогнать финансирование под обеспечение, но главы районов то же самое скажут. Дилемма: либо делать площадку, либо делать дорогу, либо платить зарплату. Третьего просто не дано. И нам с вами всем вместе, в том числе и при планировании бюджета надо предусмотреть решение этих задач.

Поэтому, мне кажется, если есть готовность к рабочему диалогу, мы его проведем. Но если из этого ничего не получится, мы просто вернемся в рабочий формат, который был раньше».

Когда губернатор уже удалялся из зала. Депутат Руслан Перелыгин прокомментировал: все регионы в одинаковых условиях и в рамках одного федерального закона.

«Я проехал 200 километров в Белгородской области, там мусор вывозят под обстрелом. Там нет такого беспредела, который у нас. Я был в Курске. Проехал весь город, там нет такого бардака, как у нас. Можно тут говорить “федеральные реформы” и тому подобное. Это сказки, абсолютные сказки», – оценил Перелыгин.

Леонид Музалевский отметил, что вопрос очень важен, потому что затрагивает практически каждого жителя нашего региона. Он призвал уважаемого Латынина Сергея Сергеевича принимать решения, делать схему, работать в комиссии, собирать круглые столы – любой формат, «но наведите порядок с мусором».

«Жителям глубоко фиолетово, кто будет вывозить основной мусор, кто – негабарит. Жителям надо, чтобы контейнерные площадки были чистые», – констатировал спикер.

Чиновникам дали три месяца на наведение порядка, а в ноябре на сессии вернутся еще раз к рассмотрению данного вопроса и посмотрят: что-нибудь изменилось после заседания или нет.

«В Ливенском районе есть населенные пункты, где нет контейнеров, там мусор не вывозят. Там чище. Поэтому пусть туда сначала съездят, узнают, как они», – посоветовал депутат Юрий Ревин.

ИА “Орелград”